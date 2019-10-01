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Гендиректора «Дождя» снова вызвали на допрос в СК

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила РБК, что ее вызвали на допрос в Следственный комитет России (СК).

«Я получила повестку на завтра, собираюсь идти, с чем это связано, не знаю», — сказала Синдеева.

Она добавила, что не возмущалась даже после первого допроса. По ее словам, с ней побеседовал «вежливый следователь».

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В своем аккаунте в Twitter Синдеева опубликовала повестку от СК. Согласно документу, ей необходимо прибыть к старшему следователю в Главное управление по расследованию особо важных дел. В повестке говорится, что гендиректор «Дождя» выступает в качестве свидетеля.

РБК обратился за комментарием к руководителю управления СК по взаимодействию со СМИ Светлане Петренко.

27 июля следователи допросили главного редактора телеканала Александру Перепелову как свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК). Она рассказала, что сотрудников правоохранительных органов интересовало то, как «Дождь» освещал несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

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В начале сентября Синдеева сообщила, что ее также вызвали на допрос в СК. По ее словам, она проходит как свидетель по уголовному делу по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), которое завели после несанкционированной акции 27 июля. Гендиректор «Дождя» отметила, что, помимо информации об освещении акции, следователей интересовали источники финансирования телеканала.

Теги: «Дождь», допрос, главред, новости РБК
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