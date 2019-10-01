Гендиректора «Дождя» снова вызвали на допрос в СК

Гендиректора «Дождя» снова вызвали на допрос в СК

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила РБК, что ее вызвали на допрос в Следственный комитет России (СК).

«Я получила повестку на завтра, собираюсь идти, с чем это связано, не знаю», — сказала Синдеева.

Она добавила, что не возмущалась даже после первого допроса. По ее словам, с ней побеседовал «вежливый следователь».

В своем аккаунте в Twitter Синдеева опубликовала повестку от СК. Согласно документу, ей необходимо прибыть к старшему следователю в Главное управление по расследованию особо важных дел. В повестке говорится, что гендиректор «Дождя» выступает в качестве свидетеля.