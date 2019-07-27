В СК допросили главреда «Дождя»

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве допросили в субботу главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, сообщает сайт телеканала.

По словам Перепеловой, претензий у сотрудников правоохранительных органов к ней не возникло. По ее словам, особых претензий к ней не возникло. «Спрашивали, как мы освещали митинг, как доходила информация про митинг», - сказала она.

Днем 27 июля стало известно о том, что Перепеловой была вручена повестка как свидетелю по уголовному делу.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева ранее сообщила РБК о том, что Перепеловой вручили повестку, по которой она 27 июля должна явиться в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу. «Сотрудники Росгвардии ничего не говорили. Но понятно, что все это связано с той ситуацией, которая сложилась сейчас в Москве с московскими выборами», — сказала она.