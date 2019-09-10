Гендиректор «Дождя» назвала причину своего вызова на допрос в СКР

Синдеева сообщила, что находится в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках, которое было открыто после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы

Наталья Синдеева (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву в Следственном комитете спрашивали об освещении несогласованной акции протеста, которая прошла в центре Москвы 27 июля, а также об источниках финансирования канала. Об этом она заявила журналистам после допроса, передает корреспондент РБК.

«Больше никаких вопросов не было. <...> Все было корректно, все вопросы были уместными», — сказала Синдеева.

Она уточнила, что проходит как свидетель по открытому после протестной акции 27 июля уголовному делу по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Днем ранее, 9 сентября, Синдеева в своем Twitter сообщила, что на почту телеканала пришло письмо от СКР, к которому был прикреплен файл с повесткой на допрос в управление по расследованию особо важных дел. Сначала гендиректор усомнилась в подлинности документа, однако спустя несколько часов заверила, что повестка настоящая.

Ранее, 27 июля, вызывали на допрос в СКР и главного редактора телеканала Александру Перепелову. Ее в отличие от Синдеевой допрашивали по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), которое открыли 24 июля. По этому же делу следователи допрашивали юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Ивана Жданова, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также кандидата в Мосгордуму по 9-му округу Юлию Галямину.