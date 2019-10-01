Полицейский в Гонконге ранил демонстранта из огнестрельного оружия

Один из участников протестных акций в Гонконге госпитализирован с огнестрельным ранением, полученным после столкновения с полицейскими. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, пострадавший является студентом, в настоящее время он находится в критическом состоянии в хирургическом отделении больницы королевы Елизаветы. В Twitter появилась видеозапись, на которой видно, как на земле лежит раненый молодой человек.

Внимание! 18+. Видео содержит сцены насилия!

Как сообщает The Washington Post, полицейский выстрелил в протестующего, одетого в черную одежду и маску, в районе Цуен-Ван. На видео Campus TV видно, как полицейский один раз выстрелил с близкого расстояния.