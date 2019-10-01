Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля. Призыву в срок с 1 октября по 31 декабря подлежат 132 тыс. человек. Этим же указом увольняются солдаты матросы, сержанты и старшины, чей срок службы истек.

Осенью 2018 года на военную службу были призваны 132,5 тыс. человек, а весной 2019 года — 135 тыс. Как отмечал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, только каждый пятый россиянин пригоден к службе в армии по состоянию здоровья.