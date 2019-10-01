В «Яндекс.Такси» объяснили рост количества поездок россиян на такси

Услуги такси стали прозрачнее из-за массового распространения оплаты картой, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси». Так компания прокомментировала опрос Левада-центра, согласно которому за последние два года 33% россиян стали чаще пользоваться такси.

«Кроме того, таксисты переходят на самозанятость, и у них появляется возможность самостоятельно бить чеки за поездки, в том числе оплаченные наличными», — добавили в пресс-службе.

По мнению «Яндекс.Такси», чтобы сделать рынок еще более прозрачным, нужно развивать проекты в сфере безопасности. В частности, к ним относятся удаленный осмотр автомобилей, электронные путевые листы, дистанционный мониторинг скорости и манеры вождения таксистов, а также контроль времени работы водителей и отслеживание их внимания во время выполнения заказов.