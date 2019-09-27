К проверке прав водителей предложили допустить таксопарки и агрегаторы

В «Яндекс.Такси» считают, что такая мера позволит не допускать к обслуживанию пассажиров лиц, лишенных водительских прав. С предложением о создании цифровых профилей водителей такси выступил и депутат Госдумы Александр Васильев

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Компания «Яндекс.Такси» выступила с предложением о создании доступной для таксопарков и агрегаторов системы проверки прав водителей. В компании пояснили, что создание такой системы позволит не допускать к обслуживанию пассажиров водителей, не имеющих права управлять автомобилем. В настоящее время полная и актуальная информация о статусе ранее выданных водителям прав есть только у государственных органов тех стран, в которых документы были выданы.

«Если у таксопарков и онлайн-сервисов появится доступ к таким базам, они смогут оперативно проверять важные для безопасности поездок сведения — не истек ли срок действия удостоверения, не лишен ли водитель права на управление транспортным средством, является ли удостоверение настоящим. Система распределенной проверки позволит ограничивать доступ к заказам онлайн-сервисов для водителей, утративших право на управление автомобилем», — пояснили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».

На форуме в рамках Евразийской недели в Бишкеке представители компании заявили, что готовы помочь с созданием системы проверки в режиме реального времени водительских удостоверений, выданных во всех странах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

«Сейчас такой возможности нет даже для проверки российских водителей, а проверка удостоверений, выданных в других странах ЕАЭС, российским таксопаркам и онлайн-сервисам вообще недоступна», — пояснил представитель «Яндекс.Такси».

Ранее депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с предложением о создании цифрового профиля каждого водителя такси.