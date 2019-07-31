Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России

Небольшой годовой пробег автомобиля делает его использование невыгодным, подсчитали в HSBC

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гражданам России, которые проезжают на личном автомобиле менее 5,4 тыс. км в год, выгоднее пользоваться такси (из расчета на десять лет эксплуатации личного транспорта). К таким выводам пришли эксперты банка HSBC, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. Например, для того чтобы автомобиль стал выгодной покупкой в Индии, владельцу авто достаточно проезжать 2731 км в год, в Великобритании — 1184 км в год, в США — 1102 км, а в Германии, где личный транспорт выгоднее всего среди указанных стран, — всего 811 км.

Расчеты эксперты проводили на базе автомобиля Toyota Camry в каждой конкретной стране. В анализе учитывались расходы на топливо и обслуживание машины, средние цены на такси, а также уровень доходов жителей.

Такая ситуация в России складывается из-за довольно высокой стоимости покупки автомобиля, цена которого с учетом импортных тарифов достаточно высока, при сравнительно недорогом такси, считают эксперты HSBC.