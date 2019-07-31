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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
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Общество ,  
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Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Небольшой годовой пробег автомобиля делает его использование невыгодным, подсчитали в HSBC
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гражданам России, которые проезжают на личном автомобиле менее 5,4 тыс. км в год, выгоднее пользоваться такси (из расчета на десять лет эксплуатации личного транспорта). К таким выводам пришли эксперты банка HSBC, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.

Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. Например, для того чтобы автомобиль стал выгодной покупкой в Индии, владельцу авто достаточно проезжать 2731 км в год, в Великобритании — 1184 км в год, в США — 1102 км, а в Германии, где личный транспорт выгоднее всего среди указанных стран, — всего 811 км.

Расчеты эксперты проводили на базе автомобиля Toyota Camry в каждой конкретной стране. В анализе учитывались расходы на топливо и обслуживание машины, средние цены на такси, а также уровень доходов жителей.

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Такая ситуация в России складывается из-за довольно высокой стоимости покупки автомобиля, цена которого с учетом импортных тарифов достаточно высока, при сравнительно недорогом такси, считают эксперты HSBC.

Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше. Средняя стоимость одной поездки на такси составляет около 130 руб. по России и около 350 руб. в Москве.

«Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны», — пояснил газете представитель банка.

По степени распространенности приложений вызова такси Россия занимает третье место в мире. Они установлены у 45% населения. Больше — только в Китае (51%) и Мексике (46%).

Автор: Наталья Демченко
Теги: Такси, автомобиль
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