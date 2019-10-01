Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин подписал закон, придающий юридическую силу соглашению пяти стран о правовом статусе Каспийского моря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года», — говорится в документе.

Глава государства внес конвенцию на рассмотрение в парламент еще в июле, 19 сентября ее ратифицировала в окончательном чтении Госдума, а 25 сентября — Совет Федерации.

Закон создает основу для разграничения дна и недр в Прикаспийском бассейне, а также устанавливает правила судоходства, рыболовства и прокладки кабелей и трубопроводов.