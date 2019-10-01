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Россия попала в «глубокую ложбину» североатлантического циклона

В Москве зафиксировано рекордно низкое давление для 1 октября с 1954 года. Это связано с североатлантическим циклоном, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Давление сейчас составляет 730,6 мм ртутного столба, в 1954 году этот показатель достигал 733 мм ртутного столба. «Связано это с глубокой ложбиной североатлантического циклона, центр которого в районе южной Финляндии, в районе Выборга, и мы оказались прямо в его глубокой ложбине», — объяснил синоптик.

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Синоптики допустили теплую погоду в октябре

Ранее специалист «Фобоса» Елена Волосюк пообещала, что на этой неделе в Москве будет теплая погода. По ее словам, самыми теплыми днями станут вторник, 1 октября, и четверг 3 октября, так как температура воздуха в эти дни повысится до 16 градусов тепла. В то же время в столице ожидается пасмурная погода с частыми дождями.

В Москве и Московской области остается в силе желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, скорость которых может достигать 17 м/с. Предупреждение о погодной опасности действует с 30 сентября и продлится до 09:00 часов утра 2 октября.
 

Теги: погода, циклон, новости РБК, атмосферное давление
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