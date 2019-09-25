Синоптики допустили теплую погоду в октябре

В октябре на севере европейской и азиатской части России ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплее обычного будет в Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, а также на севере Красноярского края, Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

В Москве есть вероятность, что температура будет подниматься до плюс 13–15 градусов. «В принципе это можно ассоциировать с бабьим летом, но в октябрьском исполнении», — уточнил синоптик.

Температурный фон ниже нормы будет в южных районах азиатской части: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях, а также в Красноярском и Хабаровском крае. В остальных районах будет около нормы.

Температура воздуха в начале октября в Центральной России может подняться выше климатической нормы, согласна ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.