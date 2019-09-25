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Синоптики допустили теплую погоду в октябре

В октябре на севере европейской и азиатской части России ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплее обычного будет в Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, а также на севере Красноярского края, Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

В Москве есть вероятность, что температура будет подниматься до плюс 13–15 градусов. «В принципе это можно ассоциировать с бабьим летом, но в октябрьском исполнении», — уточнил синоптик.

Температурный фон ниже нормы будет в южных районах азиатской части: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях, а также в Красноярском и Хабаровском крае. В остальных районах будет около нормы.

Температура воздуха в начале октября в Центральной России может подняться выше климатической нормы, согласна ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Во власти леденящего арктического воздуха мы останемся до конца текущей рабочей недели, а в выходные в атмосфере наметится перестройка процессов. Уже в последних числах месяца к нам с запада начнут поступать более теплые воздушные массы атлантического происхождения», — сказала она РБК.

По ее словам, в первых числах октября температура в Центральной России окажется выше средних многолетних значений. «Предварительные прогнозы говорят о том, что вся первая декада, а может быть, даже первая половина месяца, будет нас радовать теплом», — объяснила она.

По словам метеоролога, в отдельные дни температура в Центральной и Южной России может подниматься до плюс 15–20 градусов. Однако возможны и осадки: в дождливые дни ожидается не выше плюс 10–15 градусов. «По сути, в третьей декаде сентября погода к нам пришла октябрьская. И не исключено, что в первой половине октября мы, наоборот, вернемся в сентябрь», — отметила Волосюк.

Накануне, 24 сентября, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москву может вернуться теплая температура до плюс 15–20 градусов. По ее словам, в октябре температурная норма составляет до плюс 8 градусов.

Теги: погода, Гидрометцентр, новости РБК
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