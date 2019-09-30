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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе

Наступившая неделя порадует жителей Москвы теплой погодой. Об этом РБК сообщила ведущий специалист погодного центра «Фобос» Елена Волосюк.

«В целом температурный режим прогнозируется на 3–5 градусов выше средних многолетних значений. Мы не ожидаем ночным заморозков на этой неделе», — подчеркнула синоптик.

По словам ведущего специалиста «Фобоса», днем столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов, а ночью — 8–13 градусов выше нуля.

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Самыми теплыми днями на этой неделе станут вторник, 1 октября, и четверг, 3 октября: температура повысится до 16 градусов тепла. В то же время в столице ожидается пасмурная погода с частыми дождями. Волосюк отметила, что редкий день будет обходиться без осадков.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в октябре на севере европейской и азиатской частей России ожидается температура выше климатической нормы.

Теги: синоптики, погода, Москва, тепло, новости РБК
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