В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с порывистым ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В соответствии с прогнозом в ближайшие несколько дней скорость порывов ветра может достигать 17 м/с. Предупреждение о погодной опасности будет действовать до 09:00 часов утра среды, 2 октября. В понедельник, 30 сентября, в Москве ожидается пасмурная погода с дождями, температура воздуха поднимется до 14 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей неделе в Москву придет потепление: температура еще может повыситься до 15–17 градусов, однако возможны и кратковременные осадки с порывистым ветром.