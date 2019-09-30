Экс-генпрокурор Украины допустил дачу показаний против Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «BBC News — Украина» заявил, что готов дать показания в конгрессе США в рамках процедуры об импичменте, запущенной в отношении президента США Дональда Трампа.

«Почему бы и нет. Я совершенно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь», — заявил Луценко. По его словам, он боится за Украину, которая стала жертвой «большого американского шторма».

Бывший генпрокурор Украины также отметил, что никогда не общался с президентом США, однако несколько раз разговаривал с его адвокатом Рудольфом Джулиани.

О начале процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября объявила спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси.

Это произошло на фоне скандала, связанного с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По данным WSJ, в ходе беседы Трамп потребовал от украинского лидера инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена, который с 2014 по 2019 год входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.