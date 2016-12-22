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Верховный суд признал право россиян на компенсацию от курящих соседей
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Верховный суд признал право россиян на компенсацию от курящих соседей
Общество, 11:33
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Верховный суд признал право россиян на компенсацию от курящих соседей

Верховный суд разрешил взыскивать с курящих на балконах жителей домов компенсацию морального вреда в пользу соседей, которым мешает дым. Об этом сообщает РАПСИ.

Основанием для решения стала тяжба между двумя новосибирцами, длившаяся два года. Один из них пытался через суд запретить соседу курить на лоджии, так как дым шел в его квартиру, и требовал компенсации вреда.

Ленинский суд Новосибирска и апелляционная инстанция не пошли заявителю навстречу. Верховный суд признал, что закон не предусматривает запрет собственнику курить на своем балконе, но россияне имеют право на благополучную окружающую среду. Таким образом, если дым мешает соседям, запрет все же возможен.

К моменту отправки дела на повторную апелляцию заявитель сменил место жительства. Вопрос о запрете отпал, однако мужчина продолжал настаивать на компенсации уже полученного вреда. Новосибирский областной суд отклонил требование, ссылаясь на СанПиН в области требований к атмосферному воздуху. Правила не устанавливают уровень запаха, в связи с чем доказать вред невозможно, субъективное восприятие, по мнению инстанции, основанием для компенсации не является.

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Высший суд с этими доводами не согласился и напомнил, что по закону «О благополучии населения» у граждан есть обязанность не нарушать чужое право на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Права некурящих также защищает закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (он гарантирует право каждого человека на благоприятную среду без табачного дыма и охрану здоровья от воздействия дыма от сигарет) и Жилищный кодекс (требует соблюдения прав и законных интересов соседей).

По решению Верховного суда постановления нижестоящей инстанции были отменены, заявителю присудили компенсацию в 5 тыс. руб. РБК-Новосибирск уточняет, что изначально он требовал в 50 раз больше.

В июне в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий курение возле подъездов. Авторы предлагают запретить курильщикам находиться ближе 10 метров от входа в здание.

Теги: закон , курение , Новосибирск , Верховный Суд
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