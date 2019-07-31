Космический грузовик «Прогресс» с грузом для МКС вышел на орбиту

На Байконуре прошел успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщили в «Роскосмосе». Космический грузовик должен доставить на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо.

Отделение первой ступени ракеты произошло на 177-й секунде полета, примерно через пять минут после старта, от ракеты отошла вторая ступень. Спустя 528 секунд «Прогресс» уже оказался на орбите.

Как сообщили в «Роскосмосе», стыковка грузовика с МКС пройдет по сверхкороткой схеме, за два витка вокруг Земли. Она намечена на 18:35 мск.

Предыдущий космический грузовик отправился к МКС в апреле. «Прогресс МС-11» в «Роскосмосе» называли самым быстрым транспортным кораблем: он добрался до станции за 3 часа 22 минуты. Обеспечить эту скорость позволила «сверхкороткая» схема полета по орбите и стыковки, с использованием всего двух витков. Впервые такая схема была опробована в июле 2018 года, однако тогда «Прогресс МС-09» добирался до МКС чуть дольше — примерно 3 часа 40 минут. Тогда экипаж МКС получил с «Прогресса МС-11» 2,5 т грузов, в том числе 900 кг топлива, 420 кг воды и 47 кг сжатого воздуха и кислорода. 29 июля он отстыковался от МКС. Вечером того же дня по московскому времени корабль затопили в Тихом океане.