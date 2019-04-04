«Самый быстрый» грузовик «Роскосмоса» пристыковался к МКС

Стартовавший днем с космодрома Байконур грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции, добравшись до нее в рекордно короткое время — всего за 3 часа 22 минуты

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11» (Фото: roscosmos.ru)

Транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-11», который «Роскосмос» назвал «самым быстрым ТГК», пристыковался к Международной космической станции (МКС), добравшись до цели примерно за 3 часа 22 минуты, хотя изначально планировалось, что «Прогресс» проведет в пути 3 часа 24 минуты.

Стартовавший в 14:01 мск с космодрома Байконур корабль совершал полет по «короткой» схеме, состоящей из двух витков вокруг Земли. Впервые такая схема была опробована в июле 2018 года, однако тогда «Прогресс МС-09» добирался до МКС чуть дольше — примерно 3 часа 40 минут.

Стыковка грузового космического корабля с космической станцией совершалась в автоматическом режиме под контролем командира экипажа МКС Олега Кононенко и бортинженера Алексея Овчинина.

Стыковка успешно завершилась в 17:22 мск.