Европейские космонавты откажутся от полетов к МКС на российских «Союзах»

Европейские космонавты откажутся от полетов к МКС на российских «Союзах»

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от полетов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз». Об этом сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, передает ТАСС.

«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на «Союзе». В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — сказал он в ходе Евразийского аэрокосмического конгресса в Москве.

21 июля корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС. На его борту были космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, а также американский астронавт Эндрю Морган (NASA) и итальянец Лука Пармиано (ЕКА).

На МКС прибывший экипаж обслуживает бортовые системы, работает с грузовыми кораблями из разных стран и проводит фото- и видеосъемку.