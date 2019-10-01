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В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь открывать гостиницы и хостелы в помещении можно только после его перевода в нежилой фонд. При этом в нем должны быть установлены средства противопожарной безопасности, звукоизоляция в номерах, сигнализация и сейфы. В помещении также должны находиться средства для уборки и санитарной очистки комнат. Ранее сервис «Avito Недвижимость» подсчитал, что накануне введения запрета на размещение хостелов в жилых домах спрос на их покупку рухнул на 50%.

После обсуждения о дате вступления в силу, длившейся месяц, 10 апреля Совет Федерации после договоренности с Госдумой одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Спустя пять дней его подписал президент Владимир Путин.

По данным мартовского опроса ВЦИОМа, большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жителей. С таким мнением выступили 70% респондентов. При этом две трети москвичей и петербуржцев поддержали полный запрет хостелов на жилых этажах многоквартирных домов.

Теги: закон о запрете хостелов, хостел, недвижимость
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Бизнес
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
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