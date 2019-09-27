В сентябре спрос на покупку хостелов рухнул на 50%

Накануне введения запрета на размещение хостелов в жилых домах спрос на их покупку рухнул на 50%, подсчитал сервис «Avito Недвижимость». Цена, за которую хостельеры готовы расстаться с бизнесом, снизилась на 40%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 1 октября вступит в силу закон, запрещающий работу хостелов в жилых домах. Исключение сделано только для нежилых помещений с отдельным входом.

Владельцы мини-гостиниц стали все чаще выставлять свой бизнес на продажу, но спрос на него ожидаемо снизился. Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали данные объявлений о продаже хостелов как готового бизнеса за январь—сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. При этом учитывались как хостелы, расположенные в жилых домах, так и хостелы в нежилых зданиях. По подсчетам сервиса, за первые девять месяцев 2019 года по отношению к тому же периоду прошлого года число объявлений о продаже хостелов выросло на 8%, а спрос снизился на 3%. Драматичнее всего спрос упал в сентябре — на 50%. Предложение в исследовании означает количество объявлений, спрос — запрос пользователем контакта в объявлении.

До 80% хостелов, представленных на «Avito Недвжимость», находятся в Москве и Петербурге, эти города генерируют около 63% от общего числа сделок по продаже хостелов в стране. Средняя сумма продажи хостелов в январе—сентябре 2019 года составила 1,4 млн руб., что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве средняя цена сделки чуть выше — 1,5 млн руб. (снижение на 23%).

На фоне грядущих законодательных изменений число предложений по продаже хостелов в России в текущем году увеличивалось каждый месяц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но с приближением даты изменений число выставленных на продажу хостелов стало сокращаться, констатирует «Avito Недвижимость».

В Петербурге рост предложения был более существенным, чем в целом по России: с начала года на продажу было выставлено на 19% больше хостелов, чем за девять месяцев прошлого года. Но при этом на 15% вырос и спрос на них. Однако рост интереса наблюдался в январе—мае, перед началом туристического сезона, а затем резко снизился. В сентябре спрос на хостелы в Петербурге упал на 53% по сравнению с сентябрем 2018-го. Таким же падение было и в Москве.