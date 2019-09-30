На Украине назвали причину отъезда из страны бывшего генпрокурора Луценко

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию для изучения английского языка. Об этом «Украинским новостям» сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находиться за пределами Украины», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что отъезд экс-генпрокурора не связан со скандалом вокруг разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

В середине сентября The Wall Street Journal написала, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским оказывал на него давление и требовал начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Последний входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings.