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Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

Минобороны опубликовало на своем канале в YouTube видео учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М» шахтного базирования с космодрома Плесецк.

На ролике продолжительностью немногим больше минуты с нескольких ракурсов показывается момент пуска ракеты.

Видео: Минобороны РФ

В Минобороны сообщили, что пуск ракеты произвели, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Поставленные цели и задачи были полностью выполнены, ракета успешно поразила цель на Камчатке.

Ранее министерство провело пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подводных лодок в Баренцевом море и в приполюсном районе Северного Ледовитого океана. В июле ведомство запустило ракету комплекса «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области, она поразила условную цель на полигоне Сары Шаган в Казахстане.

В мае в Минобороны сообщили, что на 2019–2021 годы запланировано проведение пусков девяти межконтинентальных баллистических ракет: два пуска ракеты «Сармат», три пуска МБР «Ярс» и четыре пуска МБР «Тополь».

Теги: Минобороны, «Тополь-М», видео
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