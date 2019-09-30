Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

Минобороны опубликовало на своем канале в YouTube видео учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М» шахтного базирования с космодрома Плесецк.

На ролике продолжительностью немногим больше минуты с нескольких ракурсов показывается момент пуска ракеты.

Видео: Минобороны РФ

В Минобороны сообщили, что пуск ракеты произвели, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Поставленные цели и задачи были полностью выполнены, ракета успешно поразила цель на Камчатке.

Ранее министерство провело пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подводных лодок в Баренцевом море и в приполюсном районе Северного Ледовитого океана. В июле ведомство запустило ракету комплекса «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области, она поразила условную цель на полигоне Сары Шаган в Казахстане.