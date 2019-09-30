МИД объявил об уничтожении главных сил ИГ и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

МИД объявил об уничтожении главных сил ИГ и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

В Сирии уничтожены группировки организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России. — РБК), однако борьба с терроризмом должна быть продолжена. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

«Сегодня главные силы ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры», как бы она не называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены», — сказал он.

По его словам, сосредоточить усилия по борьбе с терроризмом в Сирии необходимо в провинции Идлиб.

Накануне глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в провинции Идлиб сосредоточена самая большая группировка иностранных боевиков. По его словам, они проводят ракетные обстрелы гражданских районов и используют мирных жителей «в качестве живого щита». Министр отметил, что боевики не позволяют гражданским покинуть провинцию через гуманитарный коридор, созданный сирийскими властями.