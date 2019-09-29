Глава МИД Сирии сообщил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе

Глава МИД Сирии сообщил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе

Самая большая группировка иностранных боевиков находится сегодня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает SANA.

По его словам, оценки подтверждаются «специализированными комитетами Совета Безопасности ООН». Муаллем отметил, что боевики проводят ракетные обстрелы гражданских районов вблизи Идлиба. «Они используют мирных жителей в качестве живого щита», — добавил он.

Кроме того, глава МИД Сирии добавил, что вооруженные боевики не позволяют жителям покинуть Идлиб через созданный властями страны гуманитарный коридор Абу-Духур.

«Время, отведенное мне сегодня, недостаточно для перечисления всех преступлений, совершенных террористами. Будете ли вы просто стоять и наблюдать, если столкнется с подобной ситуацией?», — сказал Муаллем.

Министр подчеркнул, что сирийское правительство участвует в политических инициативах, направленных на урегулирование ситуации в Идлибе. По его словам, Дамаск также неоднократно объявлял о прекращении военных действий, однако Турция, не выполняя обязательства по соглашениям, предоставила террористам «все виды поддержки».