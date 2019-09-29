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Политика ,  
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Глава МИД Сирии сообщил о крупнейшей в мире группировке боевиков в Идлибе

Самая большая группировка иностранных боевиков находится сегодня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает SANA.

По его словам, оценки подтверждаются «специализированными комитетами Совета Безопасности ООН». Муаллем отметил, что боевики проводят ракетные обстрелы гражданских районов вблизи Идлиба. «Они используют мирных жителей в качестве живого щита», — добавил он.  

Кроме того, глава МИД Сирии добавил, что вооруженные боевики не позволяют жителям покинуть Идлиб через созданный властями страны гуманитарный коридор Абу-Духур.  

«Время, отведенное мне сегодня, недостаточно для перечисления всех преступлений, совершенных террористами. Будете ли вы просто стоять и наблюдать, если столкнется с подобной ситуацией?», — сказал Муаллем.

Министр подчеркнул, что сирийское правительство участвует в политических инициативах, направленных на урегулирование ситуации в Идлибе. По его словам, Дамаск также неоднократно объявлял о прекращении военных действий, однако Турция, не выполняя обязательства по соглашениям, предоставила террористам «все виды поддержки».   

«Боевики, связанные с «Аль-Каидой» [запрещена в России], взяли под контроль 90% Идлиба, а турецкие наблюдательные пункты, установленные в Сирии, используются для поддержки террористов», — добавил глава МИД Сирии.

В начале сентября в Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе, не поставив об этом в известность Россию и Турцию. В Госдепе США в ответ на это подчеркнули, что операция в Идлибе была «точным и целенаправленным» ответом лидерам группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена России).   

Теги: Сирия, Идлиб, боевики
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