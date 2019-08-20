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Помпео заявил о возрождении «Исламского государства» в отдельных регионах

В некоторых местах террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сегодня сильнее, чем была несколько лет назад и всегда есть риск возможного возрождения «халифата» на территориях, контролируемых террористами. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу CBS.

Американские власти, по его словам, утверждали, что халифат отступил, однако его возрождение возможно не только при участии ИГ. Угрозу могут представлять также «Аль-Каида» (запрещена в России) и другие террористические организации.

На вопрос ведущей о том, действительно ли ИГ набирает силу, как говорится в публикации газеты New York Times от 19 августа, Помпео ответил, что это сложная ситуация.

«Конечно, есть места, где ИГИЛ сегодня намного влиятельнее, чем три или четыре года назад. Но халифат исчез, и способность террористов проводить атаки за рубежом значительно ослабла. Мы снизили серьезные риски, не все, но многие», — сказал Помпео, отметив, что власти США довольны проведенной работой.

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Трамп пригрозил «выпустить в Европу» удерживаемых боевиков ИГ

Как отмечается в статье NYT, через пять месяцев после того, как поддерживаемые США военные вытеснили боевиков ИГ из их последнего анклава в Сирии (так называют деревню Багуз у сирийско-иранской границы. — РБК), террористическая группировка начала снова набирать силы. Они, как сообщили газете американские и иракские бойцы и разведчики, сейчас проводят партизанские атаки по Ираку и Сирии, набирают новых союзников, а также реструктурируют свою финансовую систему.

В марте около 500 боевиков ИГ сдались представителям оппозиционного альянса «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемым США. Боевики были среди волны людей, покинувших Багуз, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции. Всего, как заявили в СДС, из деревни 5 марта эвакуировали 3,5 тыс. человек.

Теги: Майк Помпео, ИГИЛ
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