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Суд Гааги назвал дату вынесения решения по делу ЮКОСа на $50 млрд

Апелляционный суд Гааги вынесет решение по делу, в рамках которого бывшие акционеры компании «ЮКОС» пытаются взыскать с России $50 млрд, 18 февраля 2020 года. Об этом сообщается в сообщении Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), поступившем в РБК.

Согласно сообщению, 30 сентября завершились слушания, в которых приняли участие представители российского Минюста, МЦПЗ, а также иностранные адвокаты, представляющие интересы России.

В ходе слушаний российская сторона заявила о допущенных гаагским трибуналом ошибках, в том числе отсутствие правовых оснований для передачи спора между российскими налоговыми органами и российской компанией на рассмотрение иностранного негосударственного арбитража.

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Более того, российская сторона указала, что в данном деле речь идет не о добросовестных инвесторах и иностранных инвестициях, а о прокручивании российских денег через офшоры — «типичные подставные компании, созданные и контролируемые олигархами ЮКОСа для ухода от налогов, отмывания денег и выплаты взяток».

Таким образом, Гаагский суд призвали поддержать вердикт суда первой инстанции об отмене арбитражных решений.

Первое дело ЮКОСа касалось хищения акций компании «Апатит» и уклонения от уплаты налогов. По нему был задержан совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и экс-глава совета директоров «Менатепа» Платон Лебедев. Весной 2005 года их приговорили к девяти годам тюрьмы, позднее по кассации их сроки сократили на год.

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В 2007 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения о хищении акций Восточной нефтяной компании и нефти «Самаранефтегаза», «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти». Спустя три года суд признал их виновными. В 2013 году президент России подписал указ о помиловании Ходорковского, после чего тот выехал за границу.

В 2014 году Международный арбитраж Гааги присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании. В 2016 году Россия добилась отмены арбитражного решения в окружном суде Гааги. Бывшие акционеры подали апелляцию, пытаясь восстановить решение о $50 млрд.

Теги: суд Гааги, решение, ЮКОС
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