Суд Гааги назвал дату вынесения решения по делу ЮКОСа на $50 млрд

Апелляционный суд Гааги вынесет решение по делу, в рамках которого бывшие акционеры компании «ЮКОС» пытаются взыскать с России $50 млрд, 18 февраля 2020 года. Об этом сообщается в сообщении Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), поступившем в РБК.

Согласно сообщению, 30 сентября завершились слушания, в которых приняли участие представители российского Минюста, МЦПЗ, а также иностранные адвокаты, представляющие интересы России.

В ходе слушаний российская сторона заявила о допущенных гаагским трибуналом ошибках, в том числе отсутствие правовых оснований для передачи спора между российскими налоговыми органами и российской компанией на рассмотрение иностранного негосударственного арбитража.

Более того, российская сторона указала, что в данном деле речь идет не о добросовестных инвесторах и иностранных инвестициях, а о прокручивании российских денег через офшоры — «типичные подставные компании, созданные и контролируемые олигархами ЮКОСа для ухода от налогов, отмывания денег и выплаты взяток».