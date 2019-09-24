Россия на суде раскрыла роль «директоров-импотентов» ЮКОСа

Россия заявила голландскому суду о схеме «русский сэндвич», которую, по ее мнению, использовали совладельцы ЮКОСа, и директорах компаний-пустышек, поставленных олигархами. В Гааге состоялось слушание по делу ЮКОСа

Леонид Невзлин (Фото: Oded Balilty / AP)

В Апелляционном суде Гааги сегодня состоялся второй день слушаний по международному «делу ЮКОСа», а заключительное слушание намечено на 30 сентября. По итогам слушаний 23–24 сентября Минюст России заявил в пресс-релизе, что «основной упор в выступлениях российской стороны был сделан на изначальное отсутствие у гаагского арбитража права (юрисдикции) рассматривать упомянутый спор», поскольку основополагающий для спора Договор к Энергетической хартии был Россией подписан, но не ратифицирован, и применялся российской стороной лишь временно и в той мере, в какой не противоречил российскому законодательству.

В 2014 году гаагский международный арбитраж присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании. В 2016 году Россия добилась отмены арбитражного решения в Нидерландах, в окружном суде Гааги. Бывшие акционеры подали апелляцию на последний вердикт, пытаясь восстановить решение о $50 млрд.

Представляющий интересы России в этом разбирательстве Международный центр правовой защиты (МЦПЗ) в отдельном релизе, поступившем в РБК, изложил аргументы, которые представили на слушаниях адвокаты российской стороны. По их словам, суд услышал от защиты России информацию о незаконных действиях экс-акционеров при приобретении ЮКОСа в середине 1990-х и последующем управлении активами компании.

«Русский сэндвич» и импотентные директора

«Система управления активами ЮКОСа была названа в суде «русским сэндвичем»: сверху располагались контролирующие всех и вся олигархи, посередине — компании-пустышки в так называемых налоговых гаванях с ничего не решающими «директорами-импотентами», в самом низу — НК «ЮКОС». Примечательно, что термин «импотентные директора» (impotent directors) ввели в обиход сами бывшие владельцы ЮКОСа, используя его в своей переписке (суду были представлены документы, подтверждающие это)», — сказано в сообщении МЦПЗ.