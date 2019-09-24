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Дело ЮКОСа ,  
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Россия на суде раскрыла роль «директоров-импотентов» ЮКОСа
Россия заявила голландскому суду о схеме «русский сэндвич», которую, по ее мнению, использовали совладельцы ЮКОСа, и директорах компаний-пустышек, поставленных олигархами. В Гааге состоялось слушание по делу ЮКОСа
Леонид Невзлин (Фото: Oded Balilty / AP)

В Апелляционном суде Гааги сегодня состоялся второй день слушаний по международному «делу ЮКОСа», а заключительное слушание намечено на 30 сентября. По итогам слушаний 23–24 сентября Минюст России заявил в пресс-релизе, что «основной упор в выступлениях российской стороны был сделан на изначальное отсутствие у гаагского арбитража права (юрисдикции) рассматривать упомянутый спор», поскольку основополагающий для спора Договор к Энергетической хартии был Россией подписан, но не ратифицирован, и применялся российской стороной лишь временно и в той мере, в какой не противоречил российскому законодательству.

В 2014 году гаагский международный арбитраж присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании. В 2016 году Россия добилась отмены арбитражного решения в Нидерландах, в окружном суде Гааги. Бывшие акционеры подали апелляцию на последний вердикт, пытаясь восстановить решение о $50 млрд.

Представляющий интересы России в этом разбирательстве Международный центр правовой защиты (МЦПЗ) в отдельном релизе, поступившем в РБК, изложил аргументы, которые представили на слушаниях адвокаты российской стороны. По их словам, суд услышал от защиты России информацию о незаконных действиях экс-акционеров при приобретении ЮКОСа в середине 1990-х и последующем управлении активами компании.

«Русский сэндвич» и импотентные директора

«Система управления активами ЮКОСа была названа в суде «русским сэндвичем»: сверху располагались контролирующие всех и вся олигархи, посередине — компании-пустышки в так называемых налоговых гаванях с ничего не решающими «директорами-импотентами», в самом низу — НК «ЮКОС». Примечательно, что термин «импотентные директора» (impotent directors) ввели в обиход сами бывшие владельцы ЮКОСа, используя его в своей переписке (суду были представлены документы, подтверждающие это)», — сказано в сообщении МЦПЗ.

Россия доказывает, что ЮКОС начиная с 1990-х годов контролировался российскими олигархами — совладельцами компании, включая Леонида Невзлина, ныне проживающего в Израиле. По версии России, они создали непрозрачную сеть офшорных компаний-пустышек, владение которыми уходит в трасты на острове Гернси. Целью такой структуры, по данным России, было уклонение от налогов в России. По существу, считает российская сторона, инвесторами ЮКОСа всегда оставались россияне, а значит это должен был быть исключительно внутрироссийский, а не международный спор.

Из письменных доводов адвоката российской стороны Альберта Яна ван ден Берга, подготовленных к слушанию в Гааге (есть у РБК), следует, что в 1998 году помощник Михаила Ходорковского в письме провайдерам корпоративных офшорных услуг поручал создать кипрскую компанию с «ничего не решающими директорами» (impotent directors), а все корпоративные решения должны приниматься с согласия акционеров.

Бывшие акционеры ЮКОСа утверждают обратное: офшорные компании — это норма, контролируются они не российскими лицами, а трасти (поверенными) соответствующих трастов на острове Гернси. Например, Невзлин говорил, что с конца 2003 года все акции холдинговой компании ЮКОСа были переданы в трасты, чьи поверенные действуют совершенно независимо от российских основателей ЮКОСа.

«Нечистые руки»

«Отдельно были рассмотрены злоупотребления на инвестиционных конкурсах и залоговых аукционах 1995 и 1996 годов», — сообщает МЦПЗ. Адвокаты российской стороны, в частности, указали, что ЮКОС был продан олигархам примерно за 3% от реальной цены. Россия также представила суду свидетельства с процесса между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем 2012 года, из которых следовало, что еще до запуска залоговых аукционов Ходорковский договорился с Березовским, кто какой госактив заберет под свой контроль.

Таким образом Россия пытается использовать доктрину чистых рук, которая гласит, что инвестиции, приобретенные незаконным путем, не могут претендовать на защиту международных договоров.

По существу, ни Россия, ни бывшие акционеры ЮКОСа не представили на слушаниях ничего принципиально нового: все ключевые аргументы уже излагались в ходе разбирательств сначала в гаагском арбитраже, затем в европейских и американском судах, где Россия отбивалась от попыток юкосовцев наложить аресты на ее собственность (им это так и не удалось).

«В общей сложности российские адвокаты продемонстрировали суду 28 видов различных экономических правонарушений, совершенных истцами. В этом плане бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа оставили яркий след в истории экономической преступности России», — утверждает МЦПЗ.

«Российская Федерация не может быть выше закона. Мы уверены, что апелляционный суд отменит решение окружного суда, правосудие возобладает», — заявил глава GML (компании, представляющей интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Тим Осборн. Решение апелляционного суда Гааги ожидается в 2020 году.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ЮКОС, «дело ЮКОСа», Гаага
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