Акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

почему они должны считаться легитимными иностранными инвесторами, защищенными ДЭХ (Россия утверждает, что доли бывших совладельцев ЮКОСа не являются инвестициями, подпадающими под защиту хартии, поскольку фактически это были российские инвестиции, закамуфлированные под иностранные);

почему расчет убытков, которые понесли бывшие акционеры, зафиксированный в решении международного арбитража, является верным (Россия считает, что юкосовцам неоправданно присудили по меньшей мере $21,7 млрд);

почему Россия, с точки зрения бывших акционеров ЮКОСа, ведет себя недобросовестно на текущем судебном процессе — она якобы скрывает улики, распространяет дезинформацию, предоставляет ненадежных свидетелей;

и почему ключевой аргумент России о том, что приватизация ЮКОСа в 1990-х годах была незаконной, не может считаться убедительным.

«Секретные» сделки

Юкосовцы впервые представили версию о нечестных отношениях российских властей с несколькими свидетелями. В 2015–2016 годах Россия представила показания бывших сотрудников аффилированных с ЮКОСом структур:

бывшего главы правового управления ЮКОСа Дмитрия Гололобова;

экс-директора трастовой компании RTT Гитаса Анилиониса;

«старшего специалиста» той же компании Аркадия Захарова;

бизнесмена Евгения Рыбина (проходил как потерпевший в деле бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина);

полковника юстиции, следователя Сергея Михайлова.

Из деклараций всех этих свидетелей следовало, что российские олигархи, бывшие совладельцы ЮКОСа, приобрели контроль над компанией в середине 1990-х путем мошеннических аукционов и подкупа, а затем замели следы путем создания сети офшорных компаний-пустышек, куда вывели акции ЮКОСа.

По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете. Так, «при участии юристов White & Case российские власти убедили Гололобова заключить сделку с государственным прокурором», пишет GML. Предложение якобы заключалось в том, что все обвинения против Гололобова будут сняты, если он подпишет свидетельские показания. Сам Гололобов подтверждал, что уголовное дело против него было закрыто после дачи показаний, но заявлял, что на их содержание это никак бы не повлияло.

«Я эту тему очень подробно комментировал еще три года назад, когда об этом стало известно. Там никакого тайного соглашения быть не может. Оно такое же тайное, как освобождение Путиным Ходорковского. Назвать прекращение уголовного дела чем-то очень важным для себя не могу: у меня жизнь и профессиональная деятельность в Британии. После прекращения уголовного дела я в Россию и не ездил», — сказал Гололобов РБК в ответ на заявления GML.

По остальным свидетелям юкосовцы не располагают никакими доказательствами их сговора с Россией. Тем не менее они уверенно пишут, что с высокой вероятностью Анилионис также заключил секретную сделку с российским правосудием — якобы в обмен на непредъявление ему обвинений в рамках российского дела ЮКОСа. Такую же версию они выдвигают в отношении Захарова. Наконец, Рыбин «также, судя по всему, принял условия Кремля». «Условия сделки неизвестны, но ясно, что в обмен на сотрудничество сын Рыбина был назначен директором российской оборонной компании», — говорится в документе, авторы которого ссылаются при этом на публикацию на сайте kasparov.ru (заблокирован в России). Вадим Рыбин возглавляет завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, изготавливающий взрывчатку для промышленности и армии (входит в «Ростех»).

Россия ранее тоже использовала аргумент о материальной заинтересованности свидетелей, привлеченных бывшими акционерами ЮКОСа. В 2017 году ее юристы утверждали, что бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, проживающий сейчас в США, получил от бывших акционеров ЮКОСа секретное пожертвование в обмен на выгодные им показания в Гааге. В своих показаниях Илларионов назвал ЮКОС «одним из самых опасных врагов для тех, кто не желал видеть Россию свободной страной». По его мнению, аресты Михаила Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева и в целом атака на ЮКОС были политически и экономически мотивированны.

Ответ России

Россия ответила на почти 700-страничный документ бывших акционеров ЮКОСа в июне, но пока не публиковала его, а позднее еще и предоставила Гаагскому суду несколько дополнительных заключений от российских и международных экспертов, рассказал РБК гендиректор МЦПЗ Андрей Кондаков. Он подчеркивает, что юкосовцы подали свой документ с грубыми процедурными нарушениями — вместо того чтобы по пунктам ответить на российский меморандум, они осуществили полноценную подачу, в которой затронули множество вопросов, не относящихся к апелляции на решение Окружного суда Гааги от апреля 2016 года.

«Домыслы мы не комментируем», — сказал Кондаков в ответ на просьбу прокомментировать предположения о тайных сделках свидетелей с российскими следственными органами. «Невольно хочется ответить фразой юкосовцев из их же документа: «[Все это] старое вино, разлитое в новые бутылки», — иронизирует он.

Предлагали мировую

Бывшие акционеры выдвинули еще ряд аргументов в пользу восстановления решения о компенсации. Они, в частности, пишут: «Это вообще не вопрос о $50 млрд. Российская Федерация все равно не собирается ничего платить. <...> Активы России за рубежом немногочисленны и часто защищены иммунитетом от исполнительного производства. Поэтому добровольная выплата со стороны России небольшой части компенсации была бы разумной альтернативой для Hulley, Veteran и Yukos. Однако Россия не ответила даже на предложение компаний обсудить возможное мировое соглашение».

Кроме того, юкосовцы утверждают, что Россия, которая доказывает незаконность приватизации ЮКОСа, пыталась скрыть факт, что она сама же «дважды успешно защищала приватизацию ЮКОСа перед собственными судами». По данным GML, российские власти удалили информацию о судебных делах ЮКОСа из архивов российских судов (в частности, решения Московского арбитражного суда от 1996 года), однако Hulley, Veteran и Yukos сумели найти копии этих решений.

На это Андрей Кондаков отвечает, что у него нет такой информации, а если бы экс-акционеры нашли что-то сенсационное, они бы немедленно представили это суду. По его словам, ничего неожиданного юкосовцы суду не предъявили.

Важный элемент спора между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа — о природе офшорных компаний Hulley Enterprises, Veteran Petroleum, Yukos Universal, которые изначально инициировали арбитражное разбирательство по поводу национализации ЮКОСа по международному Договору к Энергетической хартии. Россия считает, что акции ЮКОСа всегда контролировались российскими «олигархами», перемещаясь между зарубежными компаниями-пустышками в ходе фиктивных транзакций (если это так, то истцы не являются настоящими иностранными инвесторами и не могли подавать на Россию в суд на основании ДЭХ).

В последнем документе GML предъявляет суду доказательства, что компании-истцы являются легальной и нормальной корпоративной формой, работают в соответствии с применимым законодательством, проходят аудит, контролируются не российскими лицами, а трасти (поверенными) соответствующих трастов на острове Гернси. Эти трасты являются дискреционными, то есть их бенефициары не имеют право получать фиксированные доходы от траста. «Российская Федерация пытается изобразить гернсийские трасты как мутные, фиктивные офшорные структуры, предположительно, используемые для всевозможных преступных целей. Это не правда», — резюмирует GML.

В ответ на это глава МЦПЗ сослался на недавнюю статью в Financial Times со ссылкой на исследование МВФ и Копенгагенского университета о том, что почти 40% мировых прямых иностранных инвестиций, или $15 трлн, проходит через компании-пустышки, не ведущие реального бизнеса. «Россия прекрасно понимает природу таких компаний, это пустышки, которые были нужны, чтобы перевести чисто внутренний российский налоговый спор в международную плоскость», — сказал РБК Кондаков.