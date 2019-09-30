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Актеры из «Счастливы вместе» ответили на данные о задержании Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», всегда вела себя адекватно на съемочной площадке и не была замечена с запрещенными веществами. Об этом сообщили РБК коллеги Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе», комментируя публикации об обвинениях в адрес актрисы в хранении наркотиков.

«Она себя адекватно вела и ни в каких скандалах не была замечена», — заявил актер Виктор Логинов, исполнивший в сериале роль Геннадия Букина.

По словам Дарьи Сагаловой, сыгравшей дочь персонажа Бочкаревой, у актрисы бывали эмоциональные вспышки, однако она никогда не проносила на съемочную площадку запрещенные вещества. «Здравомыслящая взрослая женщина, имея двоих детей, вряд ли будет перевозить в трусах кокаин. Некрасивая история очень», — заявила Сагалова, отметив, что, учитывая уровень современных технологий, опубликованное СМИ видео задержания актрисы могло быть смонтировано.

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«Я не хочу верить в то, что это действительно правда. Я — последний человек, который скажет, что это была она, отказываюсь в это верить!» — отметила Сагалова.

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Александр Якин, сыгравший в ситкоме «Счастливы вместе» Рому Букина, отказался от комментариев.

Ранее о задержании Бочкаревой сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По их данным, актрису остановили для проверки документов из-за подозрительного вождения, в ходе досмотра у нее обнаружили сверток с кокаином. Представитель актрисы опровергла эту информацию, сама Бочкарева назвала сведения о своем задержании ложью.

Как сообщила РБК помощница Натальи Бочкаревой Екатерина, в скором времени актриса намерена выступить с официальным комментарием по поводу ситуации. «Пока не могу сказать, где и когда она выступит с обращением», — добавила помощница актрисы.

Как сообщили РБК в МВД, 28 сентября на Стромынке задержали автомобиль Cadillac, за рулем находилась женщина 1980 года рождения (в полиции не стали называть ее имени), у которой обнаружили пакет с кокаином.

Позже в Сети появилось видео задержания женщины, похожей на актрису. В ролике она называет себя Бочкаревой Натальей Владимировной и сообщает о свертке с наркотиком.

Теги: кокаин, задержание, актриса, новости РБК
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