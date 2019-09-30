Актеры из «Счастливы вместе» ответили на данные о задержании Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», всегда вела себя адекватно на съемочной площадке и не была замечена с запрещенными веществами. Об этом сообщили РБК коллеги Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе», комментируя публикации об обвинениях в адрес актрисы в хранении наркотиков.

«Она себя адекватно вела и ни в каких скандалах не была замечена», — заявил актер Виктор Логинов, исполнивший в сериале роль Геннадия Букина.

По словам Дарьи Сагаловой, сыгравшей дочь персонажа Бочкаревой, у актрисы бывали эмоциональные вспышки, однако она никогда не проносила на съемочную площадку запрещенные вещества. «Здравомыслящая взрослая женщина, имея двоих детей, вряд ли будет перевозить в трусах кокаин. Некрасивая история очень», — заявила Сагалова, отметив, что, учитывая уровень современных технологий, опубликованное СМИ видео задержания актрисы могло быть смонтировано.

«Я не хочу верить в то, что это действительно правда. Я — последний человек, который скажет, что это была она, отказываюсь в это верить!» — отметила Сагалова.