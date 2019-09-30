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Мосгосуд оставил под стражей фигуранта «дела 27 июля» Чирцова

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу задержанного по обвинению в применении насилия к полицейскому на акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова и оставил его под арестом в СИЗО.

«Постановили оставить решение районного суда без изменений, жалобу без удовлетворения», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Чирцов принимал участие в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Ее участники выступали в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных к выборам.

Из-за участия в этом мероприятии в конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тыс. руб. за нарушение установленного порядка при проведении митинга, после чего он улетел из Москвы в Минск.

Кроме того, Следственный комитет после акции 27 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Его фигурантами дела стали 17 человек. Пятеро уже получили приговоры, дело еще шести человек было прекращено. Дела еще пяти человек, в том числе Никиты Чирцова, продолжают расследовать.

28 июля Чирцова задержали в Минске, после чего 30 августа его выслали в Москву. После приезда в столицу его задержали.

Чирцова обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного для жизни насилия к представителю власти) и ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Следствие считает, что в ходе массовых беспорядков 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

Теги: новости РБК, массовые протесты, уголовное дело
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