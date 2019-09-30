Мосгосуд оставил под стражей фигуранта «дела 27 июля» Чирцова

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу задержанного по обвинению в применении насилия к полицейскому на акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова и оставил его под арестом в СИЗО.

«Постановили оставить решение районного суда без изменений, жалобу без удовлетворения», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Чирцов принимал участие в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Ее участники выступали в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных к выборам.

Из-за участия в этом мероприятии в конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тыс. руб. за нарушение установленного порядка при проведении митинга, после чего он улетел из Москвы в Минск.