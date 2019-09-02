Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали

В Москве задержали фигуранта дела об акции 27 июля Никиту Чирцова, которого выслали в Россию белорусские правоохранительные органы, сообщает «ОВД-Инфо». Информацию об этом подтвердил РБК адвокат Никиты Чирцова Александр Борков.

«Задержали по подозрению в совершении преступления, как мне известно, по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти. — РБК). Сижу на телефоне, пытаюсь понять, где он сейчас находится. В Пресненском (ОВД) сказали, что его ночью конвоем вывезли в ИВС, а в какой ИВС, пока не могу найти», — заявил Борков.

«Такая информация нам в пресс-службу не поступала», — заявили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Чирцов принимал участие в несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных к выборам. После этой акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, более десяти фигурантов дела были задержаны и арестованы. Четверым из них также предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти.