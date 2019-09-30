Курс доллара поднялся выше 65 руб. впервые с середины сентября

Курс доллара по расчетам на завтра поднялся выше 65 руб. впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.

В 15:15 мск максимум составил 65,01 руб. 12 сентября максимум достиг 65,38 руб., однако в тот же день курс опустился ниже 65 руб. впервые с 13 августа.

Курс евро на завтра на закрытии торгов составил 70,75 руб.

16 сентября сентября рубль подорожал на фоне атаки объектов компании Saudi Aramco, которая привела к падению уровня нефтедобычи в Саудовской Аравии. В результате впервые за полтора месяца курс доллара упал ниже 64 руб. Курс евро тогда же упал более чем на 81 коп. и составил на минимуме 70,4709 руб.