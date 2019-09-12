Курс доллара впервые с 13 августа упал ниже 65 руб.

Курс доллара впервые с 13 августа упал ниже 65 руб.

Курс доллара на Московской бирже впервые с 13 августа опустился ниже отметки 65 руб., следует из данных биржи. В ходе торгов биржевая стоимость доллара упала до 64,95 руб.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:07 мск понизился на 48 коп., до 65,02 руб., курс евро — на 41 коп., до 71,68 руб.

Ранее, 11 сентября, курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 руб. В предыдущий раз дешевле этого значения евро опускался 2 августа, до 71,1125 руб.