МИД связал публикацию разговора Трампа и Зеленского с провалом Мюллера

Скандал с публикацией разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть связан с неудачным расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он обратил внимание, что обнародование двусторонних переговоров лидеров США и Украины совпало с 74-й сессией Генассамблеи ООН и контактами президентов в Нью-Йорке.

Представитель МИДа также отметил, что расследование Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года не получило эффекта, на который рассчитывали его инициаторы «не только в США, но и в некоторых других столицах».

«Накопать что-то с точки зрения подкрепления этих безумных и бездарных обвинений России было просто невозможно. По объективным причинам, этого не существовало и не могло существовать», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).