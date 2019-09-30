Депутаты Рады прибыли на сессию ПАСЕ вопреки отказу Украины от работы

Депутаты Верховной рады от Украины прибыли на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой делегации Украины от участия в заседаниях. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на странице в Facebоok.

«Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали в ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций», — написал Гончаренко. Депутат добавил, что президентский комитет ПАСЕ принял решение вскоре провести заседание в Киеве для консультаций с Украиной. Инициативу выдвинули группа Европейской народной партии и группа консерваторов, в которую входит сам Гончаренко.

В понедельник утром глава нового состава делегации Украины в ПАСЕ депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько высказалась за продолжение диалога с Россией. Она пояснила, что Киев не может игнорировать Москву, работая над защитой своих интересов. Ясько также сообщила, что посетит сессию ПАСЕ в качестве гостя и планирует встречу с госсекретарем МИД Франции по делам Европы Амели де Моншален.

От участия в осенней сессии ПАСЕ новая украинская делегация официально отказалась 23 сентября. Причиной в Киеве называли восстановление членства и «полноценного участия» российской делегации в организации.