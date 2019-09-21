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Депутат Рады анонсировал участие части делегации Украины в сессии ПАСЕ

Часть украинской делегации планирует участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на отказ нового состава делегации, заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его словам, участие в ближайшей сессии ПАСЕ примут представители «старой делегации». «Украина не подает свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом, действующим остается старый состав делегации», — написал депутат, назвав поведение Украины серьезным дипломатическим сигналом, выражающим реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без применения каких-либо санкций.

По его словам, представители «старой делегации» поедут на сессию, чтобы представить позицию Киева. «Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», — заявил Гончаренко. Он выразил желание, чтобы в работе сессии участвовала и новая глава украинской делегации Елизавета Ясько.

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В Верховной раде заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ

Ранее 21 сентября депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ. По его словам, организация нарушает собственные принципы и интересы. Так он отреагировал на решение ПАСЕ вернуть в свой состав делегацию России после пятилетнего перерыва. Против участия Москвы высказались также страны Прибалтики, Великобритания, Грузия, Польша и Швеция.

Теги: Украина, ПАСЕ
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