Температура во Владивостоке побила рекорд 1938 года

Температура воздуха во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, поднялась до плюс 23–26 градусов, что на 0,9 градуса выше рекорда, установленного в 1938 году. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Максимальная температура в субботу, 28 сентября, составила плюс 20–22,8 градуса. В понедельник, 30 сентября, погоду будет определять антициклон, ядро которого переместится в Японское море. В дневные часы, по данным синоптиков, воздух прогреется до плюс 20–29 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в октябре на севере европейской и азиатской части России ожидается температура выше климатической нормы. По словам синоптика, в Москве она может подниматься до 13–15 градусов. В Московском метеобюро предположили, что в столице может оказаться еще теплее, до 20 градусов.