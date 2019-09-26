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Общество ,  
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Синоптики назвали действительно помогающие предсказать погоду приметы

Синоптики проанализировали все известные в России погодные приметы и пришли к выводу, что лишь две из них заслуживают доверия. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают», — заявил синоптик. По его словам, достоверными являются только две приметы, подходящие для краткосрочных прогнозов. Согласно одной из них, если заходящее солнце красного цвета, на следующий день можно ожидать хорошую погоду, если оно белесое — следует ждать дожди и непогоду. Вильфанд подтвердил действенность этой приметы, отметив, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, создающего оптический эффект за счет раздела воздушных масс.

Второй работающей приметой синоптик назвал низко летающих перед дождем ласточек или других птиц.

«У мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — объяснил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе в Москву придет потепление, однако отметили, что называть этот период «бабьим летом» было бы не вполне корректно.

Теги: погода, синоптики, Гидрометцентр России
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