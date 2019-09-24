Синоптики пообещали Москве двадцатиградусное тепло в октябре

Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре. Об этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила «РИА Новости».

«Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и, может, даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — сообщила Позднякова.

Синоптик уточнила, что дневная температура достигнет плюс 15–20 градусов. При этом, напомнила Позднякова, в октябре погода может считаться теплой со среднесуточной температурой плюс 10–12 градусов, поскольку норма составляет плюс 8 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщали о наступлении «подобия» бабьего лета в октябре в Центральной России. Как утверждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепление до плюс 15 градусов может прийти в Центральную Россию уже в начале октября.