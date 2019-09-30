Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Согласно принятому документу нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Сегодня отечественные тихие и игристые вина облагаются акцизом по льготной ставке. Ставка для шампанского составляет 14 руб. за 1 л, для вина — 5 руб. У иностранных напитков акциз выше: 19 руб. — для тихого вина и 37 руб. — для игристого.

Законом уравниваются акцизы для российских и зарубежных напитков. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 руб. за 1 л, в 2021 году — 32 руб., а в 2022-м — 33 руб. Акциз на игристые вина в 2020 году будет 40 руб. за 1 л, в 2021-м — 41 руб., в 2022-м — 43 руб.