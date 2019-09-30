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Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс России. Согласно принятому документу нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Сегодня отечественные тихие и игристые вина облагаются акцизом по льготной ставке. Ставка для шампанского составляет 14 руб. за 1 л, для вина — 5 руб. У иностранных напитков акциз выше: 19 руб. — для тихого вина и 37 руб. — для игристого.  

Законом уравниваются акцизы для российских и зарубежных напитков. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 руб. за 1 л, в 2021 году — 32 руб., а в 2022-м — 33 руб. Акциз на игристые вина в 2020 году будет 40 руб. за 1 л, в 2021-м — 41 руб., в 2022-м — 43 руб.   

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Принятые поправки также включают в себя виноматериалы и виноград, используемые для производства вина. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 руб. за 1 л, на 2021-й — 32 руб., на 2022-й — 33 руб., для винограда 30 руб. за тонну. Производители вина из российского сырья при этом смогут получить налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.

В июле «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой учесть позицию организации при повышении акциза на вино. По мнению «Опоры», повышение ставки может привести к росту цен на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории. Максимальная ставка акциза при этом не должна превышать 25 руб. 

Теги: вино, акцизы
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