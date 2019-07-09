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«Опора России» обратилась в Минфин с критикой повышения акциза на вино
Организация предупредила о негативных последствиях разового повышения акциза на вино для рынка и о росте цен на продукцию на 15–20%. По ее оценкам, максимальная ставка акциза не должна превышать 25 руб. за литр
Фото: Зураб Куртсикидзе / EPA / ТАСС

Общественная организация МСП «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой учесть ее позицию при повышении акциза на вино. Письмо (есть у РБК), отправленное 3 июля 2019 года на имя главы ведомства Антона Силуанова, подписал президент «Опоры России» Александр Калинин (подлинность письма подтвердили в организации).

Организация отреагировала на предложение Минфина повысить с 2020 года ставку акциза на вино: так, по расчетам министерства, на тихие вина она должна увеличиться с 18 до 31 руб., для игристых — с 36 до 40 руб. за литр. Сообщалось, что поправки уже одобрены и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

Как указывает Калинин, запланированные поправки в Налоговый кодекс могут негативно повлиять на отрасль. Максимальная ставка акциза, которая будет соответствовать спросу и покупательной способности, не должна превышать 25 руб. за литр, считают в организации. При этом ее повышение должно происходить поступательно: единовременное повышение не должно превышать уровня 20 руб. за литр с последующей индексацией на 1 руб. или 2 руб. в год, следует из письма.

Существенное повышение ставки может привести к росту цен на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории, считают в «Опоре России». Покупатель начнет воспринимать российские вина как дорогой продукт, а также будет видеть существенное ценовое искажение по сравнению в европейскими странами, где вино стоит €2–4 за бутылку в отличие от 600 руб. в России. Снижение доступности винодельческой продукции противоречит концепции снижения потребления алкоголя, которая, в частности, предполагает переход населения на напитки с меньшим содержанием спирта, напоминают авторы письма.

РБК направил запрос в Минфин.

Зачем повышать акциз на вино

Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснил «Ведомостям» такую инициативу представитель Минфина.

Кроме того, выравнивание ставок акциза необходимо для соблюдения норм ВТО, которые не допускают создания преференций для местных товаров. Сейчас для российских вин и шампанских вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в качестве поддержки действует пониженная ставка акциза — 5 и 14 руб. за литр соответственно. К винам с ЗГУ и ЗНМП отнесли только российские, что вызвало возмущение импортеров. Они даже прогнозировали уход с рынка 80% компаний. Более того, с импортеров, которые платили пониженную ставку акциза за импортные вина с ЗГУ и ЗНМП, ФТС намеревалась взыскать недоплаченный акциз. Наличие претензий у Евросоюза по поводу соблюдения норм ВТО подтверждал даже министр экономического развития Максим Орешкин.

С 2019 года российские виноделы должны были лишиться преференций в части пониженной ставки акциза на вина и шампанское с ЗГУ и ЗНМП. По инициативе Минфина, акциз планировалось уравнять как для российских и импортных вин, так и для российских вин с ЗГУ/ЗНМП и без. Взамен министерство решило ввести акциз на виноград для производства вина, шампанского, коньячного дистиллята и предоставить компаниям, которые производят продукцию из собственного винограда, налоговый вычет «с применением повышающего коэффициента».

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: виноделие, Минфин
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