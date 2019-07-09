«Опора России» обратилась в Минфин с критикой повышения акциза на вино

Организация предупредила о негативных последствиях разового повышения акциза на вино для рынка и о росте цен на продукцию на 15–20%. По ее оценкам, максимальная ставка акциза не должна превышать 25 руб. за литр

Фото: Зураб Куртсикидзе / EPA / ТАСС

Общественная организация МСП «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой учесть ее позицию при повышении акциза на вино. Письмо (есть у РБК), отправленное 3 июля 2019 года на имя главы ведомства Антона Силуанова, подписал президент «Опоры России» Александр Калинин (подлинность письма подтвердили в организации).

Организация отреагировала на предложение Минфина повысить с 2020 года ставку акциза на вино: так, по расчетам министерства, на тихие вина она должна увеличиться с 18 до 31 руб., для игристых — с 36 до 40 руб. за литр. Сообщалось, что поправки уже одобрены и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

Как указывает Калинин, запланированные поправки в Налоговый кодекс могут негативно повлиять на отрасль. Максимальная ставка акциза, которая будет соответствовать спросу и покупательной способности, не должна превышать 25 руб. за литр, считают в организации. При этом ее повышение должно происходить поступательно: единовременное повышение не должно превышать уровня 20 руб. за литр с последующей индексацией на 1 руб. или 2 руб. в год, следует из письма.

Существенное повышение ставки может привести к росту цен на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории, считают в «Опоре России». Покупатель начнет воспринимать российские вина как дорогой продукт, а также будет видеть существенное ценовое искажение по сравнению в европейскими странами, где вино стоит €2–4 за бутылку в отличие от 600 руб. в России. Снижение доступности винодельческой продукции противоречит концепции снижения потребления алкоголя, которая, в частности, предполагает переход населения на напитки с меньшим содержанием спирта, напоминают авторы письма.

РБК направил запрос в Минфин.