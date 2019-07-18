Власти определили срок ввода обязательной маркировки молочных продуктов

Уже с марта 2020 года молочная продукция может маркироваться в обязательном порядке. А с ноября 2019 года ее также надо будет сертифицировать в ветеринарной системе «Меркурий»

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Правительство утвердило введение обязательной маркировки молочных продуктов — соответствующее распоряжение 13 июля 2019 года подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Документ, подготовленный Минпромторгом, вносит изменение в перечень товаров, подлежащих маркировке (он утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года). Список будет расширен за счет молочных продуктов, а срок введения обязательной маркировки, как сказано в распоряжении, будет определен по результатам эксперимента. Он начался в России 15 июля этого года и продлится до 29 февраля 2020 года.

Две системы

С 1 ноября 2019 года готовые молочные продукты (в частности, питьевое молоко, кефир, йогурт, творог) будут учитываться в другой контрольной системе — электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Сейчас «Меркурий» уже отслеживает поступление сырого молока на заводы переработчиков.

Против введения «Меркурия» ранее выступали крупнейшие переработчики молока, в том числе Danone и PepsiCo. В качестве альтернативы они весной 2018 года попросили ввести для готовых молочных продуктов вместо ветсертификатов маркировку.