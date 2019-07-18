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Бизнес ,  
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Власти определили срок ввода обязательной маркировки молочных продуктов
Уже с марта 2020 года молочная продукция может маркироваться в обязательном порядке. А с ноября 2019 года ее также надо будет сертифицировать в ветеринарной системе «Меркурий»
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Правительство утвердило введение обязательной маркировки молочных продуктов  — соответствующее распоряжение 13 июля 2019 года подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Документ, подготовленный Минпромторгом, вносит изменение в перечень товаров, подлежащих маркировке (он утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года). Список будет расширен за счет молочных продуктов, а срок введения обязательной маркировки, как сказано в распоряжении, будет определен по результатам эксперимента. Он начался в России 15 июля этого года и продлится до 29 февраля 2020 года.

Две системы

С 1 ноября 2019 года готовые молочные продукты (в частности, питьевое молоко, кефир, йогурт, творог) будут учитываться в другой контрольной системе — электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Сейчас «Меркурий» уже отслеживает поступление сырого молока на заводы переработчиков.

Против введения «Меркурия» ранее выступали крупнейшие переработчики молока, в том числе Danone и PepsiCo. В качестве альтернативы они весной 2018 года попросили ввести для готовых молочных продуктов вместо ветсертификатов маркировку.

Оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), владельцами которого являются USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий. ЦРПТ, как указывает его представитель, выступает за интеграцию с «Меркурием» и против дублирования функций: система электронной ветеринарной сертификации могла бы контролировать сырье до завода, а цифровая маркировка — прослеживать готовую продукцию до конечного потребителя. Интеграция систем не приведет к дополнительным затратам производителей, розница, которая уже работает с маркируемыми товарами, сможет использовать действующие решения, а обмен данными позволит прослеживать и гарантировать безопасность продукции для населения, добавляет представитель ЦРПТ.

В Россельхознадзоре, который является оператором системы «Меркурий», о распоряжении правительства об обязательной маркировке молока не знают, уточнила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Но введение маркировки, по ее словам, не вызывает у Россельхознадзора опасений, потому что не отразится на работе «Меркурия».

Какие товары уже попали под маркировку

С 2016 года в России действует обязательная маркировка шуб и меховых изделий, с 1 марта 2019 года в обязательном порядке маркируется табак, с 1 июля 2019 года — обувь. Также в этом году с 1 декабря будет введена маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер.

Перед тем как маркировка становится обязательной, правительство тестирует ее в рамках эксперимента в отдельных отраслях: 24 июня стало известно, что эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: молочные продукты, маркировка, Меркурий
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