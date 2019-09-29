Семья Ширака назвала нежалательным присутствие Ле Пен на его похоронах

Семья бывшего президента Франции Жака Ширака заявила, что не хотела бы видеть лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на церемонии прощания с покойным. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к семье экс-президента.

По данным агентства, узнав из СМИ о желании Ле Пен присутствовать на церемонии, родственники Ширака отметили, что формально не могут запретить ей присутствовать на мероприятии, поскольку у лидера «Национального объединения» есть на это право.

Телеканал BFM со ссылкой на окружение Ле Пен сообщил, что в итоге она отказалась от участия в церемонии. «Мы с сожалением отмечаем, что семья Ширака отказалась уважать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа прибыть завтра на церемонию в память о бывшем президенте», — написала позже Ле Пен в своем Twitter.

Ранее лидер «Национального объединения» заявила, что придет на похороны Ширака, несмотря на «политические разногласия», которые у них были.