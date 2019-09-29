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Политика ,  
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Семья Ширака назвала нежалательным присутствие Ле Пен на его похоронах

Семья бывшего президента Франции Жака Ширака заявила, что не хотела бы видеть лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на церемонии прощания с покойным. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к семье экс-президента.

По данным агентства, узнав из СМИ о желании Ле Пен присутствовать на церемонии, родственники Ширака отметили, что формально не могут запретить ей присутствовать на мероприятии, поскольку у лидера «Национального объединения» есть на это право.

Телеканал BFM со ссылкой на окружение Ле Пен сообщил, что в итоге она отказалась от участия в церемонии. «Мы с сожалением отмечаем, что семья Ширака отказалась уважать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа прибыть завтра на церемонию в память о бывшем президенте», — написала позже Ле Пен в своем Twitter.

Ранее лидер «Национального объединения» заявила, что придет на похороны Ширака, несмотря на «политические разногласия», которые у них были.

В 2002 году во втором туре президентских выборов Жан-Мари Ле Пен (отец Марин Ле Пен) был соперником Жака Ширака. Второму тогда удалось набрать 82% голосов, тогда как первый получил лишь 18%. В первом туре Ширака поддержали 20%, главу «Национального движения» — 17% избирателей. Дочь Ле Пена стала лидером партии в 2011 году.

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«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он руководил страной с 1995 по 2007 год. Официальная церемония прощания пройдет 30 сентября в церкви Сен-Сюльпис в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и глав иностранных государств, включая российского лидера Владимира Путина. Макрон объявил 30 сентября днем национального траура. Ширака похоронят на кладбище Монпарнас, где покоится его старшая дочь Лоранс.

Теги: Марин Ле Пен, Жак Ширак, церемония прощания, похороны
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