Макрон объявил день национального траура по Жаку Шираку

Макрон объявил день национального траура по Жаку Шираку

Во Франции 30 сентября пройдет день национального траура по бывшему президенту Жаку Шираку, заявил действующий глава государства Эмманюэль Макрон, обращаясь к гражданам. Стенограмма опубликована на сайте Елисеевского дворца.

Макрон также сообщил, что с вечера четверга в Елисеевский дворец сможет прийти любой желающий, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти бывшего президента. Церемония в честь Жака Ширака пройдет в полдень 30 сентября.

«Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас», — сказал Макрон.

Экс-президент Франции умер 26 сентября в возрасте 86 лет. «Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитировало слова мужа дочери Ширака Franceinfo.