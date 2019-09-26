Макрон объявил день национального траура по Жаку Шираку

Во Франции 30 сентября пройдет день национального траура по бывшему президенту Жаку Шираку, заявил действующий глава государства Эмманюэль Макрон, обращаясь к гражданам. Стенограмма опубликована на сайте Елисеевского дворца.
Макрон также сообщил, что с вечера четверга в Елисеевский дворец сможет прийти любой желающий, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти бывшего президента. Церемония в честь Жака Ширака пройдет в полдень 30 сентября.
«Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас», — сказал Макрон.
Экс-президент Франции умер 26 сентября в возрасте 86 лет. «Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитировало слова мужа дочери Ширака Franceinfo.