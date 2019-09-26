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Общество ,  
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Макрон объявил день национального траура по Жаку Шираку

Во Франции 30 сентября пройдет день национального траура по бывшему президенту Жаку Шираку, заявил действующий глава государства Эмманюэль Макрон, обращаясь к гражданам. Стенограмма опубликована на сайте Елисеевского дворца.

Макрон также сообщил, что с вечера четверга в Елисеевский дворец сможет прийти любой желающий, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти бывшего президента. Церемония в честь Жака Ширака пройдет в полдень 30 сентября.

«Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас», — сказал Макрон.

Экс-президент Франции умер 26 сентября в возрасте 86 лет. «Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи», — цитировало слова мужа дочери Ширака Franceinfo.

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Свои соболезнования по поводу кончины Ширака выразил президент России Владимир Путин. Он направил телеграмму жене экс-президента Бернадет Ширак. Путин подчеркнула, что Жак Ширак имел «заслуженное уважение» во Франции и высокий авторитет в международном сообществе. Он назвал Ширака «мудрым и дальновидным государственным деятелем, последовательно защищавшим интересы своей страны».

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в ночь на 27 сентября будет отключена подсветка Эйфелевой башни в память о бывшем президенте. Она также распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях Парижа.

Жак Ширак -22-й президент Франции. Эту должность он занимал 12 лет: с 1995 по 2007 год. После окончания своих полномочий он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.

Теги: Эмманюэль Макрон, Жак Ширак, день траура
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