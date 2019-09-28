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Кремль сообщил о поездке Путина на церемонию прощания с Шираком

Российский президент Владимир Путин приедет на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаном Шираком. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Церемония прощания с Шираком пройдет в Париже 30 сентября. После церковной службы президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Елисеевском дворце глав государств, которые приехали почтить память бывшего главы государства.

Жан Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он руководил страной 12 лет: с 1995-го по 2007 год. Церемония его похорон будет проходить в семейном кругу на кладбище Монпарнас, где покоится старшая дочь Ширака Лоранс.

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В связи со смертью бывшего президента Франции Путин направил телеграмму с соболезнованиями его супруге Бернадет Ширак. Макрон объявил 30 сентября днем национального траура по Шираку.

Теги: Владимир Путин, Жак Ширак, церемония прощания, похороны
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