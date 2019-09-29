Захарова предложила конгрессу США обнародовать стенограммы звонков Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала конгресс США опубликовать стенограммы звонков бывшего американского президента Барака Обамы. Об этом она заявила в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале».

Она обратилась к главе конгресса Нэнси Пелоси, отметив, что у мирового сообщества есть вопросы к Бараку Обаме, который занимал пост главы государства в течение восьми лет. Она напомнила, что этот период знаменуется рядом гуманитарных катастроф, включая «арабскую весну» на Ближнем Востоке и севере Африки. «Есть о чем почитать», — заключила она.

«Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами», — заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД России ранее подчеркнула, что публикация стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа меняет форму отношений между государствами и показывает, что вести переговоры становится с Вашингтоном опасно.