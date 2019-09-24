Британский парламент возобновит работу 25 сентября

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Объем торгов криптовалютами вырос на 27% за сутки Крипто, 16:21 Суд по иску Дерипаски к трем газетам «перенесли» из-за опечатки Бизнес, 16:13 Чемпионка мира Ласицкене уедет из России в случае отстранения РУСАДА Спорт, 16:11 СКР заявил о найденном в болоте под Тверью пистолете убийцы Михаила Круга Общество, 16:11 Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко Общество, 16:03 «Это — шутка». Реакция на признание Месси лучшим футболистом года Спорт, 15:59 Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину» Политика, 15:57 Роскомнадзор назвал сроки тестирования оборудования для изоляции Рунета Общество, 15:52 Городские каналы пожаловались Володину на реализацию закона «о 22 кнопке» Технологии и медиа, 15:52 ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичке средств в два раза Финансы, 15:43 Рэпер Баста сообщил о приглашении Глушакова в свой футбольный клуб Спорт, 15:42 Британский парламент возобновит работу 25 сентября Политика, 15:40 Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича Политика, 15:39 Прокуратура защитила право школьника на прическу «под Ибрагимовича» Общество, 15:36
Политика ,  
0 
Британский парламент возобновит работу 25 сентября

Британский парламент возобновит работу 25 сентября, сообщил телеканалу Sky News cпикер палаты общин парламента Соединенного Королевства Джон Беркоу.

Он заявил, что приветствует решение Верховного суда страны, и уже проинструктировал лидеров палаты общин о том, чтобы они подготовились к заседанию 25 сентября, назначенному на 11:30 утра по местному времени (13:30 мск).

В конце августа королева Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о завершении текущей сессии парламента с середины сентября до середины октября. Противники премьера назвали эти действия попыткой отстранить парламент от возможности полноценно участвовать в обсуждении Brexit. Тем не менее сторонники «мягкого» выхода Великобритании из ЕС успели до приостановки сессии принять закон о переносе Brexit до 31 января.

Утром 24 сентября Верховный суд Великобритании постановил, что решение главы правительства Бориса Джонсона посоветовать королеве приостановить работу парламента было незаконным. После этого спикер палаты общин Джон Беркоу объявил о начале консультаций с лидерами партий для безотлагательного созыва заседания.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Brexit
Материалы по теме
Верховный суд Британии назвал приостановку работы парламента незаконной
Политика
Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»
Политика
СМИ узнали о планах Джонсона нарушить одобренный Елизаветой II закон
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter