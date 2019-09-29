Украинский министр отказался восстановить пассажирское сообщение с Крымом

О возобновлении прямого пассажирского сообщения Украины с Крымом речи быть не может. Об этом написал украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем аккаунте в Facebook, комментируя сообщения о решении Украины восстановить пассажирские перевозки на границе с полуостровом.

О таком решении страны сообщило Министерство инфраструктуры Украины. По данным ведомства, это произойдет после того, как будет запущена работа контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак». Комментируя эти сообщения ведомства в Facebook, пользователи предложили еще «пустить воду в Крым» и обвинили в том, что чиновники «создают все условия для признания Крыма».

Министр в Facebook уже пояснил, что суть инициативы «извратили», а из него «сделали сепаратиста». По словам Криклия, в настоящее время ведутся работы по восстановлению пассажирских перевозок на границе с полуостровом. «Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю: украинские перевозчики исключительно по Украине», — подчеркнул министр.

Так, на станциях украинские граждане смогут сесть в автобусы легального перевозчика и следовать по украинской территории. По словам Криклия, в Крым и из Крыма легальные перевозки осуществляться не будут.

В августе 2018 года в Киеве предложили легализовать пассажирские перевозки с Украины к границе Херсонской области и Крыма, поскольку украинские граждане на полуострове жаловались на то, что на территорию страны нельзя проехать с помощью легального перевозчика через КПВВ.