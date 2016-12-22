В Киеве предложили легализовать пассажирские перевозки к границе с Крымом

Инициативу выдвинули в постоянном представительстве президента Украины в Крыму. Сейчас легального пассажирского сообщения с открытыми КПП на границе нет, заявил первый зампостпреда Порошенко

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Постоянное представительство украинского президента в Крыму (после референдума с полуострова оно переместилось в Херсон) предложило организовать легальные пассажирские перевозки из Украины к границе Херсонской области и Крыма. Такую инициативу в ходе пресс-конференции в Киеве высказал первый заместитель постпреда украинского лидера Изет Гданов, передает «Интерфакс-Украина».

«Наши граждане в Крыму, — как заметил он на брифинге, — обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты». Всего их, как уточнил Гданов, три: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Однако на всех них, по информации первого зампостпреда Петра Порошенко, «у людей до сих пор нет документов», а вопрос о легальном сообщении не решается.​

«Но надеемся, что в ближайшее время он будет решен», — объявил Гданов. В поселке городского типа Новоалексеевка Херсонской области, как напомнил чиновник, уже есть транспортный узел, и именно здесь сейчас находится конечная остановка поездов дальнего сообщения. Далее с этой станции должно осуществляться пригородное сообщение до станции Сиваш (последняя станция перед границей с Крымом).

Для того, чтобы запустить легальные пассажирские перевозки к границе с полуостровом, как уточнил зампостпреда, необходимо на конкурсной основе отобрать для этого компании и назначить перевозчика в рамках украинского законодательства. Вопрос, как пояснил чиновник, находится в компетенции районной и областной государственных администраций, а также украинской Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.

«Мы неоднократно обращали внимание, чтобы [Геническая] районная государственная администрация провела соответствующий конкурс и назначила в рамках действующего законодательства законного перевозчика, но никаких действий мы не видим», — заявил зампостпреда, подчеркнув, что в регионе сотрудники постпредства Порошенко «фактически наблюдают потерю государственного контроля со стороны районной государственной администрации» (цитата по УНИАН). «Мы докладывали об этом президенту Украины», — добавил Гданов, однако и это решить проблему не помогло.

Сейчас в регионе, как уточнил чиновник, работают нелегальные перевозчики, а также действует полулегальный бизнес. Только после запуска легальных перевозок, по словам Гданова, можно будет ликвидировать нелегальные. Вопрос относительно них возле границы Крыма и Херсонской области, как подчеркнул на пресс-конференции постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, только «набирает все большие обороты». «Мы не можем констатировать улучшение ситуации. Даже в отдельных местностях, например, это перевозка с контрольного пункта въезда — выезда «Каланчак», ситуация только ухудшилась», — отметил постпред.

Легальные пассажирские перевозки в регионе прекратились после того, как в Крыму в марте 2014 года состоялся референдум, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Согласно его результатам, за эту инициативу проголосовали около 96,6% местных жителей.

Киев и страны Запада эти итоги не признали, Россию они обвинили в аннексии полуострова (в Крыму во время голосования присутствовали вооруженные люди без опознавательных знаков на форме). В октябре 2014 года президент России Владимир Путин признал, что это были российские военнослужащие. США и Евросоюз в связи с этим ввели против России санкции. Москва в свою очередь все обвинения в аннексии полуострова отрицает. Результатом голосования стало «волеизъявления крымского народа», уверены российские власти.