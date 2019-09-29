На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма

Мининфраструктуры сообщило, что украинские порты из-за агрессивных действий России не досчитались 6 млрд гривен. По словам главы ведомства, ряд портов находился под угрозой закрытия

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, из-за агрессии со стороны Москвы в Черном и Азовском морях украинские порты потеряли 6 млрд гривен (более 16 млрд руб или $249 млн.). Об этом сообщает «Радио Свободы» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд гривен», — отметили в министерстве.

Запрос в ведомство о сумме, которую украинские порты потеряли в период с 2014 по 2019 годы, «Радио Свободы» сделало на фоне интервью, которое радиостанции дал министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, несколько украинских портов, включая мариупольский и бердянский, были под угрозой закрытия из-за действий России.

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